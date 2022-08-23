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56 минут назад

Патрушев: Запад хочет вбить клин между Россией и Сербией

Елена Прошина

Стратегической задачей Запада является попытка вбить клин между народами России и Сербии. Об этом в ходе рабочей встречи с главой МВД республики Александром Вулиным заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Его слова приводит РИА «Новости».

Патрушев назвал стратегическую задачу Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также, по словам Патрушева, власти России беспокоит возрождение неонацистких и неофашистких идей в Европе. Он отметил, что если в XX веке Запад предпочитал не замечать их становления, то в XXI веке целый ряд стран Евросоюза напрямую поддерживает и использует их в своих геополитических целях.

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«При этом свои действия они преподносят как "развитие демократии"», — добавил Петрушев.

Также на встрече секретарь Совбеза РФ и глава МВД Сербии обсудили дальнейшие планы взаимодействия стран в сфере безопасности. Отдельное внимание Петрушев и Вулин уделили двустороннему сотрудничеству по противодействию терроризму и угрозам в киберпространстве.

Политика,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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