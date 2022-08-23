Патрушев назвал стратегическую задачу Запада

Стратегической задачей Запада является попытка вбить клин между народами России и Сербии. Об этом в ходе рабочей встречи с главой МВД республики Александром Вулиным заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Его слова приводит РИА «Новости».
Также, по словам Патрушева, власти России беспокоит возрождение неонацистких и неофашистких идей в Европе. Он отметил, что если в XX веке Запад предпочитал не замечать их становления, то в XXI веке целый ряд стран Евросоюза напрямую поддерживает и использует их в своих геополитических целях.
«При этом свои действия они преподносят как "развитие демократии"», — добавил Петрушев.
Также на встрече секретарь Совбеза РФ и глава МВД Сербии обсудили дальнейшие планы взаимодействия стран в сфере безопасности. Отдельное внимание Петрушев и Вулин уделили двустороннему сотрудничеству по противодействию терроризму и угрозам в киберпространстве.