Патрушев назвал стратегическую задачу Запада

Стратегической задачей Запада является попытка вбить клин между народами России и Сербии . Об этом в ходе рабочей встречи с главой МВД республики Александром Вулиным заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев . Его слова приводит РИА «Новости».

Также, по словам Патрушева, власти России беспокоит возрождение неонацистких и неофашистких идей в Европе. Он отметил, что если в XX веке Запад предпочитал не замечать их становления, то в XXI веке целый ряд стран Евросоюза напрямую поддерживает и использует их в своих геополитических целях.