В России отреагировали на снос памятника советским воинам-освободителям в Риге

«Отношения с Латвией у нас будут низведены до самого низкого уровня. Но, понятно, посольства и все остальное будет работать. Я думаю, латвийские власти пожалеют, что они осуществили данное мероприятие, данный снос. Почувствуют они недовольство собственных граждан, почувствуют соответствующее отношение к Латвии со стороны России», – заявил Сергей Цеков.