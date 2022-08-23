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34 минуты назад

«Латвийские власти пожалеют» – сенатор Цеков о сносе памятника в Риге

Елена Прошина

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на на снос памятника советским воинам-освободителям в Риге. Об этом сообщает «Лента.ру».

В России отреагировали на снос памятника советским воинам-освободителям в Риге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам сенатора, из-за демонтажа памятника отношения между Латвией и Россией будут серьёзно испорчены.

«Отношения с Латвией у нас будут низведены до самого низкого уровня. Но, понятно, посольства и все остальное будет работать. Я думаю, латвийские власти пожалеют, что они осуществили данное мероприятие, данный снос. Почувствуют они недовольство собственных граждан, почувствуют соответствующее отношение к Латвии со стороны России», – заявил Сергей Цеков.

Снос памятника воинам-освободителям Риги начался несколько часов назад. После демонтажа его планируют окончательно уничтожить. Вокруг места сноса дежурит полиция и силовики.

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