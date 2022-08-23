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1 час назад

Лавров призвал не щадить причастных к убийству Дугиной

Никита Бородкин

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что для организаторов, заказчиков и исполнителей убийства журналистки Дарьи Дугиной не должно быть пощады. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр назвал убийство варварским преступлением, которому нет никакого прощения, а для причастных к нему не должно быть никакого снисхождения. Он выразил надежду, что расследование ФСБ завершится как можно скорее и виновные понесут наказание.

Напомним, что вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье был взорван автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина. 22 августа ФСБ сообщила, что нападение подготовили украинские спецслужбы, а исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк.

Дугин сделал заявление на прощании с убитой дочерью

На похоронах, которые прошли 23 августа в Москве, ее отец Александр Дугин заявил, что Дарья не видела для себя иной судьбы и хотела помогать своей стране. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил девушку орденом Мужества.

Политика,Видео,Наталья Вовк,Александр Дугин,Сергей Лавров,Владимир Путин,ФСБ,
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