Глава МИД Сергей Лавров заявил, что для организаторов, заказчиков и исполнителей убийства журналистки Дарьи Дугиной не должно быть пощады. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр назвал убийство варварским преступлением, которому нет никакого прощения, а для причастных к нему не должно быть никакого снисхождения. Он выразил надежду, что расследование ФСБ завершится как можно скорее и виновные понесут наказание.

Напомним, что вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье был взорван автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина. 22 августа ФСБ сообщила, что нападение подготовили украинские спецслужбы, а исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк.