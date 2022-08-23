Глава МИД Сергей Лавров заявил, что для организаторов, заказчиков и исполнителей убийства журналистки Дарьи Дугиной не должно быть пощады. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр назвал убийство варварским преступлением, которому нет никакого прощения, а для причастных к нему не должно быть никакого снисхождения. Он выразил надежду, что расследование ФСБ завершится как можно скорее и виновные понесут наказание.
Напомним, что вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье был взорван автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина. 22 августа ФСБ сообщила, что нападение подготовили украинские спецслужбы, а исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк.
На похоронах, которые прошли 23 августа в Москве, ее отец Александр Дугин заявил, что Дарья не видела для себя иной судьбы и хотела помогать своей стране. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил девушку орденом Мужества.