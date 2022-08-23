«Сейчас, я так понимаю, ФСБ уже установила факты, которые сейчас расследуются. Расследование, надеюсь, будет быстро завершено, и по итогам этого расследования, конечно, организаторам, заказчикам и исполнителям не может быть никакой пощады», — приводит слова Лаврова ТАСС.