Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал убийство Дарьи Дугиной варварским преступлением, которому нет прощения, и подчеркнул, что его организаторам не может быть пощады.
Дочь философа-евразийца Александра Дугина погибла в Подмосковье 20 августа в возрасте 29 лет. На ее автомобиле сработало взрывное устройство.
В Следственном комитете заявили, что убийство было заказным. Спустя два дня после происшествия в ФСБ отчитались, что убийство было подготовлено украинскими спецслужбами. Исполнителем стала украинка Наталья Вовк. После убийства она скрылась в Эстонии.
«Сейчас, я так понимаю, ФСБ уже установила факты, которые сейчас расследуются. Расследование, надеюсь, будет быстро завершено, и по итогам этого расследования, конечно, организаторам, заказчикам и исполнителям не может быть никакой пощады», — приводит слова Лаврова ТАСС.