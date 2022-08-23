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19 минут назад

Лавров заявил о неизбежности наказания для убийц Дугиной

Парламентская газета

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал убийство Дарьи Дугиной варварским преступлением, которому нет прощения, и подчеркнул, что его организаторам не может быть пощады.

Дочь философа-евразийца Александра Дугина погибла в Подмосковье 20 августа в возрасте 29 лет. На ее автомобиле сработало взрывное устройство.

Дугин сделал заявление на прощании с убитой дочерью

В Следственном комитете заявили, что убийство было заказным. Спустя два дня после происшествия в ФСБ отчитались, что убийство было подготовлено украинскими спецслужбами. Исполнителем стала украинка Наталья Вовк. После убийства она скрылась в Эстонии.

«Сейчас, я так понимаю, ФСБ уже установила факты, которые сейчас расследуются. Расследование, надеюсь, будет быстро завершено, и по итогам этого расследования, конечно, организаторам, заказчикам и исполнителям не может быть никакой пощады», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Политика,Видео,Наталья Вовк,Александр Дугин,Сергей Лавров,Следственный комитет,ФСБ,
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