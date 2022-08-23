Путину передали послание от Асада

Глава МИД Сирии Фейсал Микдад передал президенту РФ Владимиру Путину послание от сирийского лидера Башара Асада с пожеланиями здоровья и победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

О послании Асада Микдад рассказал на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Позвольте мне передать через вас приветствие президента Башара Асада президенту Владимиру Путину и пожелать ему здоровья, а также, чтобы сопутствовала победа в [спецоперации - прим.ред.]», - заявил сирийский министр.

Он заявил, что спецоперация на Украине «проводится на благо всего человечества».

В конце февраля Асад заявил, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Он отмечал, что она необходима для защиты мирного населения Донбасса.