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5 минут назад

Путину передали послание от Асада

Мария Иванова

Глава МИД Сирии Фейсал Микдад передал президенту РФ Владимиру Путину послание от сирийского лидера Башара Асада с пожеланиями здоровья и победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Путину передали послание от Асада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О послании Асада Микдад рассказал на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Позвольте мне передать через вас приветствие президента Башара Асада президенту Владимиру Путину и пожелать ему здоровья, а также, чтобы сопутствовала победа в [спецоперации - прим.ред.]», - заявил сирийский министр.

Он заявил, что спецоперация на Украине «проводится на благо всего человечества».

В конце февраля Асад заявил, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Он отмечал, что она необходима для защиты мирного населения Донбасса.

Также Асад обвинил США и НАТО в «дестабилизирующей политике».

Политика,Башар Асад,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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