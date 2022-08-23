Захарова раскритиковала реакцию Госдепа на убийство Дугиной

Реакция Госдепартамента США на убийство российской журналистки Дарьи Дугиной дискредитирует международную правозащитную деятельность Вашингтона. Об этом заявила в своем Telegram-канала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла вечером 20 августа в Подмосковье. В автомобиле, на котором она ехала, сработало взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно. 22 августа ФСБ России заявила о раскрытии убийства. В его подготовке ФСБ обвинила украинские спецслужбы, а исполнительницей назвала украинку Наталью Вовк, приведя видеозаписи и доказательства.

В свою очередь пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс отметил, что власти США осуждают насилие против гражданских лиц. При этом он подчеркнул, что ему нечего сказать, кроме того, что Украина отрицает любую причастность к нападению на российскую журналистку.

«Реакция Госдепартамента на убийство Дарьи Дугиной и представленные Россией доказательства украинского следа дискредитирует международную активность США на правозащитном треке», - заявила Захарова.