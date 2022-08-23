Медведев исключил принятие Украины в НАТО из-за спецоперации

Украину не примут в НАТО, это прямой результат российской военной специальной операции. Об этом написал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

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«А в НАТО Украину теперь никто не примет. В альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции», — написал политик.

По его словам, гарантии безопасности Киеву мог дать только договор с Россией. Сейчас Украина продолжает «изобретать» гарантии безопасности на будущее и вспоминает про Североатлантический альянс, написал Медведев.