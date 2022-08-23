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1 час назад

Захарова раскритиковала реакцию Госдепа на убийство Дарьи Дугиной

RT на русском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала реакцию Госдепа на убийство журналистки Дарьи Дугиной.

Захарова раскритиковала реакцию Госдепа на убийство Дугиной
Фото: ТАССТАСС

«Реакция Госдепартамента на убийство Дарьи Дугиной и представленные Россией доказательства украинского следа дискредитирует международную активность США на правозащитном треке», — написала она в Telegram.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв назвал образцом политического двуличия комментарий Госдепа об убийстве Дугиной.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По версии ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

Политика,Наталья Вовк,Константин Косачев,Мария Захарова,МИД России,ФСБ,Совет Федерации,Госдеп США,
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