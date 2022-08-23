Посол РФ призвал Токио прекратить «демонтаж» отношений с Москвой

Посол России в Токио Михаил Галузин осудил санкционное давление Японии , отметив, что оно «отдаляет возвращения двусторонних отношений в нормальное русло». Его заявление было опубликовано сегодня в Telegram-канале посольства.

«На последовательно осуществляемую спецоперацию Вооруженных сил России на Украине оно никак не повлияет, экономика нашей страны все эти рестрикции и далее будет выдерживать, а вот перспективы возвращения российско-японских отношений в нормальное русло он, безусловно, еще более отдаляет», - заметил Михаил Галузин.

Ранее Япония поддержала антироссийские санкции, введенные западными странами после начала Россией спецоперации на Украине. В японские санкционные списки попали физические лица, а также более 200 российских компаний и организаций. А в списке запрещенных к экспорту товаров и технологий оказались более 300 наименований, в том числе полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, средства связи, нефтеперерабатывающее оборудование, а также грузовики и бульдозеры.