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11 минут назад

Умер глава Чебоксар Кортунов

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Скончался глава города Чебоксары 38-летний Олег Кортунов, сообщили в пресс-службе администрации главы Чувашии.

Глава российского города умер в 38 лет
Фото: Чебоксарское городское Собрание депутатовЧебоксарское городское Собрание депутатов

«Скончался в понедельник вечером», – сообщил источник РИА «Новости», не уточнив причину смерти 38-летнего главы Чебоксар.

По данным местных СМИ, причиной смерти Кортунова могла стать сердечная недостаточность.

Кортунов родился 28 апреля 1984 года в городе Чебоксары. Окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета. Работал на ведущих промышленных предприятиях города, пройдя путь от инженера до заместителя гендиректора. В 2015 году избран депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов. Член палаты молодых законодателей при Совете Федераций ФС России. С октября 2020 года избран председателем Чебоксарского городского собрания депутатов и главой Чебоксар.

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