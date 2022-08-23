Глава российского города умер в 38 лет

Кортунов родился 28 апреля 1984 года в городе Чебоксары. Окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета. Работал на ведущих промышленных предприятиях города, пройдя путь от инженера до заместителя гендиректора. В 2015 году избран депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов. Член палаты молодых законодателей при Совете Федераций ФС России. С октября 2020 года избран председателем Чебоксарского городского собрания депутатов и главой Чебоксар.