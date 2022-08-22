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36 минут назад

Захарова назвала действующую власть в Киеве «подделкой»

RT на русскомиещё 1

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нынешний украинский режим «подделкой», комментируя слова министра внутренних дел Украины Антона Геращенко о том, что фото удостоверения сотрудницы нацгвардии Украины Натальи Вовк является фальшивым.

Захарова назвала действующую власть в Киеве «подделкой»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Так обо всём киевском режиме можно сказать», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее в ФСБ заявили, что дело об убийстве Дугиной раскрыто. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины российской журналистки Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

Прощание с журналисткой Дарьей Дугиной, погибшей в результате взрыва автомобиля в Московской области, состоится в московском телецентре «Останкино».Подробнее по теме — в материале RT.

Политика,Наталья Вовк,Антон Геращенко,Мария Захарова,МИД России,ТТЦ "Останкино",ФСБ,
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