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2 часа назад

Губерниев раскритиковал хоккеиста СКА Воробьева за покупку военного билета

Газета.Ruиещё 2

Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что хоккеист петербургского СКА Михаил Воробьев признался в покупке военного билета.

Губерниев раскритиковал хоккеиста СКА Воробьева за покупку военного билета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Покупка военного билета — это уголовное преступление. Он признал свою вину, и следующий шаг — служба в армии. Альтернативы нет. Другие возможности были у него раньше – служить в спортроте или поступить в институт на военную кафедру. Надо было просто немного пошевелить головой, посоветоваться с агентом, семьей, тренером. Но он выбрал преступный вариант. Теперь ему ничего не остается, как служить в армии. Возможно, в той же спортивной роте. Молодец, что признал вину и сказал, что будет служить. В противном случае он отправился бы в тюрьму", - приводит слова Губерниева "РБ Спорт".

25-летний хоккеист начал спортивную карьеру в "Салавате Юлаеве" в 2015 году, а в 2017-м подписал контракт новичка с "Филадельфией Флайерз" и три года провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Два года назад россиянин вернулся в Уфу, а минувший сезон отыграл в петербургском СКА. Ранее председатель Военной коллегии адвокатов города Москвы Владимир Тригнин рассказал, что может ждать Михаила Воробьева, который признался в даче взятки за получение военного билета.

Политика,Дмитрий Губерниев,Михаил Воробьев,СКА,
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