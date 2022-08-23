Губерниев раскритиковал хоккеиста СКА Воробьева за покупку военного билета

"Покупка военного билета — это уголовное преступление. Он признал свою вину, и следующий шаг — служба в армии. Альтернативы нет. Другие возможности были у него раньше – служить в спортроте или поступить в институт на военную кафедру. Надо было просто немного пошевелить головой, посоветоваться с агентом, семьей, тренером. Но он выбрал преступный вариант. Теперь ему ничего не остается, как служить в армии. Возможно, в той же спортивной роте. Молодец, что признал вину и сказал, что будет служить. В противном случае он отправился бы в тюрьму", - приводит слова Губерниева "РБ Спорт".