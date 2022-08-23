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30 минут назад

Небензя призвал ООН осудить убийство Дугиной Киевом

Lenta.ruиещё 6

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал ООН решительно осудить убийство Киевом Дарьи Дугиной. Об этом он заявил на созванном Россией заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщает ТАСС.

Небензя призвал ООН осудить убийство Дугиной Киевом
Фото: MFA Russia / Global Look PressMFA Russia / Global Look Press

Небензя отметил, что преступление осудил официальный представитель Госдепартамента США. «Мы призываем Совет Безопасности, руководство ООН решительно осудить это очередное преступление киевского режима. Он [киевский режим] не только активно использует ядерный шантаж, обстреливая Запорожскую АЭС и удерживая, по сути, население Европы в заложниках, но и перешел все границы, прибегая к физической расправе над неугодными гражданскими лицами из числа иностранных граждан», — подчеркнул постпред.

Дочь Александра Дугина умерла 20 августа в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Вовк с дочерью также побывали на этом фестивале.

Политика,Василий Небензя,Александр Дугин,ООН,Госдеп США,
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