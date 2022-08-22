Володин обратился к семье убитой журналистки Дугиной

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к семье убитой журналистки Дарьи Дугиной и выразил свои соболезнования. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

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Володин назвал смерть Дугиной трагедией для всех, кто ее знал и с кем она работала. «Талантливая и энергичная, Дарья для многих стала примером служения своей стране, профессии, людям», — заявил он.

Ранее свои соболезнования семье журналистки также выразил президент России Владимир Путин. Он назвал убийство Дугиной подлым и жестоким преступлением, а ее родным пожелал сил и мужества.

Вечером 20 мая стало известно о взрыве на Можайском шоссе в Подмосковье автомобиля, в котором находилась дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарья. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк.