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1 час назад

Путин назвал подлым убийство журналистки Дугиной

Lenta.ruиещё 7

Убийство журналистки Дарьи Дугиной является подлым и жестоким преступлением, заявил президент России Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями, которую он направил семье погибшей. Текст телеграммы приводится на официальном сайте Кремля.

Саму Дугину Путин охарактеризовал как светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым.

«Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России. Память о Дарье Дугиной навсегда сохранят близкие и друзья, её единомышленники и соратники», — заявил глава государства.

Семье Дугиной Путин пожелал сил и мужества.

Ранее в ФСБ заявили о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, его совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является Наталья Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец.

Политика,Видео,Наталья Вовк,Владимир Путин,ФСБ,
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