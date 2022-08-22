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32 минуты назад

Джабаров пригрозил Эстонии при отказе выдать подозреваемую в убийстве Дугиной

Алиса Селезнёва

Если Эстония откажется выдать России Наталью Вовк, которую ФСБ подозревает в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, есть все основания для принятия жестких мер против Таллина. Об этом заявил в своем Telegram-канале сенатор Владимир Джабаров.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла вечером 20 августа в Подмосковье. В автомобиле, на котором она ехала, сработала взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно.

Сегодня в Федеральной службе безопасности заявили, что убийство Дугиной раскрыто. В его подготовке, по версии ФСБ, были задействованы украинские спецслужбы, а исполнительницей стала украинка Наталья Вовк, которая после подрыва машины уехали через Псков в Эстонию.

По словам сенатора Джабарова, практически нет сомнений в том, что Эстония откажется выдать России Наталью Вовк.

«Есть все основания для жестких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку», - заметил он.

Политика,Видео,Наталья Вовк,Владимир Джабаров,Александр Дугин,ФСБ,
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