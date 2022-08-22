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49 минут назад

Захарова раскритиковала посла Украины, призвавшего к "убийству русских"

Газета.Ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видеозапись с послом Украины в Казахстане Петром Врублевским, на которой он призывает к "убийству русских". Как отметила российский дипломат, так может говорить только "посол террористического режима".

Захарова ответила призвавшему к "убийству русских" послу Украины
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

"Это посол Украины в Казахстане Петр Врублевский. Он рассказывает, что нужно убить как можно больше русских: "чем больше убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям". Такое может говорить только посол террористического режима. 8 лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто", - написала Захарова.

В последнее время Украина активно пытается представить Россию в качестве "террористического государства" из-за российской военной спецоперации на украинской территории. Киев призывает другие государства официально согласится с его мнением по поводу Москвы. В то же время Россия последовательно опровергает все обвинения, указывая на террористическую составляющую руководства Украины.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что страны Запада создают условия для притока террористов на Украину.

Политика,Мария Захарова,Владимир Колокольцев,МВД России,МИД России,
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