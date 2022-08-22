Захарова ответила призвавшему к "убийству русских" послу Украины

"Это посол Украины в Казахстане Петр Врублевский. Он рассказывает, что нужно убить как можно больше русских: "чем больше убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям". Такое может говорить только посол террористического режима. 8 лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто", - написала Захарова.