Захарова ответила призвавшему к "убийству русских" послу Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видеозапись с послом Украины в Казахстане Петром Врублевским, на которой он призывает к "убийству русских". Как отметила российский дипломат, так может говорить только "посол террористического режима".
"Это посол Украины в Казахстане Петр Врублевский. Он рассказывает, что нужно убить как можно больше русских: "чем больше убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям". Такое может говорить только посол террористического режима. 8 лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто", - написала Захарова.
В последнее время Украина активно пытается представить Россию в качестве "террористического государства" из-за российской военной спецоперации на украинской территории. Киев призывает другие государства официально согласится с его мнением по поводу Москвы. В то же время Россия последовательно опровергает все обвинения, указывая на террористическую составляющую руководства Украины.
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что страны Запада создают условия для притока террористов на Украину.