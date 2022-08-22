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7 минут назад

Москва ответила Армении на запрос о ситуации в Лачинском коридоре

News.ru

Российские миротворцы делают все возможное для нормализации обстановки в Карабахе, приводит Sputnik Армения ответ посольства России в Армении на запрос депутата Национального собрания республики Тагуи Товмасян. Комментарий посольства также содержит информацию о том, что ситуацию вокруг Лачинского коридора должны урегулировать согласно шестому пункту трехстороннего заявления, подписанного в ноябре 2020 года.

Москва ответила Армении на запрос о ситуации в Лачинском коридоре
Фото: ReutersReuters

Согласно документу, в течение трех лет будет определен план строительства нового маршрута по Лачинскому коридору с последующей передислокацией РМК (российский миротворческий контингент. — NEWS.ru) для его охраны, — сказано в сообщении.

Ранее Товмасян отправила обращение в посольство РФ в Армении в связи со сложившейся ситуацией вокруг Лачинского коридора. Она поставила в известность посла Сергея Копыркина о трудностях с переселением для жителей сел Бердзор, Ахавно и Неркин Сус.

10 августа впервые с зимы 2020–2021 годов в Карабахе возобновился процесс передачи территорий под контроль Азербайджана, в настоящее время речь идет о населенных пунктах в Лачинском коридоре, связывающем регион с Арменией. Местные жители ожидают прихода на территорию военных Азербайджана к 25 августа.

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