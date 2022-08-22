«Моется только Шольц»: Медведев пошутил над ростом цен на газ в Европе

Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя рост цен на газ в Европе, пошутил, что «полноценно моется», похоже, только канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

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Сегодня стоимость газа на бирже в Европе преодолела отметку в 2900 долларов за тысячу кубометров.

Медведев констатировал, что такая цена на газ привела к «режиму строгой экономии» в ЕС.

«Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? 3000$? 4000$? Кто больше, господа?» - заметил он.

Рост цен на газ в Европе начался после заявления «Газпрома» о приостановке транзита газа по «Северному потоку» на трое суток (с 31 августа по 2 сентября) из-за планового обслуживание единственной рабочей турбины на компрессорной станции «Портовая».