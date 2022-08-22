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1 час назад

«Моется только Шольц»: Медведев пошутил над ростом цен на газ в Европе

Алиса Селезнёва

Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя рост цен на газ в Европе, пошутил, что «полноценно моется», похоже, только канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Моется только Шольц»: Медведев пошутил над ростом цен на газ в Европе
Фото: ТАССТАСС

Сегодня стоимость газа на бирже в Европе преодолела отметку в 2900 долларов за тысячу кубометров.

Медведев констатировал, что такая цена на газ привела к «режиму строгой экономии» в ЕС.

«Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? 3000$? 4000$? Кто больше, господа?» - заметил он.

Рост цен на газ в Европе начался после заявления «Газпрома» о приостановке транзита газа по «Северному потоку» на трое суток (с 31 августа по 2 сентября) из-за планового обслуживание единственной рабочей турбины на компрессорной станции «Портовая».

С июля российский газопровод «Северный поток» работает лишь на 20% от своей проектной мощности. Это связано с санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом оборудования Siemens. На фоне возникшего в Германии энергетического кризиса власти страны предложили немцам обтираться влажной тряпкой вместо душа. По их мнению, это поможет сэкономить газ и электроэнергию.

Политика,Олаф Шольц,Дмитрий Медведев,Siemens,Газпром,Совет безопасности РФ,ЕС,
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