В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
56 минут назад

В Госдуме ответили на слова Зеленского о «последней черте» для переговоров

Газета.Ru

Депутат Государственной думы Олег Морозов в интервью РИА "Новости" заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом "на известных условиях", но вести их на условиях украинских властей российская сторона не намерена.

В РФ ответили на слова Зеленского о «последней черте» для переговоров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Россия открыта к переговорам в любой момент на известных условиях. Киев об этом знает. Но условий со стороны Киева мы не потерпим и преступников будем судить", - сказал он.

Морозов считает, что угрозы со стороны президента Украины Владимира Зеленского обусловлены тем, что он хочет показать "своим хозяевам готовность бросать своих людей в топку столько, сколько ему скажут".

Зеленский предупредил о "последней черте" в вопросе переговоров с РФ

"Нам его угрозы не интересны, так как мы свои цели заявили публично и от них не откажемся. У него вариант один: мир на наших условиях", - подытожил парламентарий.

Ранее Зеленский заявил, что для Украины судебный процесс над украинскими военнопленными станет "чертой", после которой переговоры с Россией станут невозможными. Он отметил, что в скором времени должен состояться судебный процесс над украинскими военнослужащими, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе. По мнению украинского лидера, Москва в таком случае сама себя "отрежет от переговоров".

Политика,Владимир Зеленский,Олег Морозов,Госдума,
57
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители