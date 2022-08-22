В РФ ответили на слова Зеленского о «последней черте» для переговоров

Депутат Государственной думы Олег Морозов в интервью РИА "Новости" заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом "на известных условиях", но вести их на условиях украинских властей российская сторона не намерена.

" Россия открыта к переговорам в любой момент на известных условиях. Киев об этом знает. Но условий со стороны Киева мы не потерпим и преступников будем судить", - сказал он.

Морозов считает, что угрозы со стороны президента Украины Владимира Зеленского обусловлены тем, что он хочет показать "своим хозяевам готовность бросать своих людей в топку столько, сколько ему скажут".

"Нам его угрозы не интересны, так как мы свои цели заявили публично и от них не откажемся. У него вариант один: мир на наших условиях", - подытожил парламентарий.

Ранее Зеленский заявил, что для Украины судебный процесс над украинскими военнопленными станет "чертой", после которой переговоры с Россией станут невозможными. Он отметил, что в скором времени должен состояться судебный процесс над украинскими военнослужащими, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе. По мнению украинского лидера, Москва в таком случае сама себя "отрежет от переговоров".