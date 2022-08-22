В МИД РФ предостерегли НАТО от игнорирования «красных линий»

Действия НАТО и политика игнорирования «красных линий», обозначенных Москвой, могут привести к столкновению ядерных держав. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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«Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших "красных линий" и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным», - заметил дипломат.

По его словам, такая политика со стороны Североатлантического альянса может привести к «дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав», которое «необходимо предотвратить».

При этом заместитель министра иностранных дел напомнил, что Россия гипотетически допускает ядерное реагирование «исключительно в ответ на агрессию», то есть для самообороны в чрезвычайных обстоятельствах.

«Никаким домыслам или фантазиям здесь места нет», - подчеркнул Сергей Рябков.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что возможное вступление Украины и Грузии в НАТО является «красными линиями», и для урегулирования украинского кризиса необходимо соблюдение «законных интересов России в сфере безопасности».

В конце прошлого года МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток. Однако по итогам переговоров в российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что США и их союзники оставили без внимания ряд ключевых условий.