Постпред РФ отверг попытки исказить смысл его заявлений по Украине

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене (Австрия) Михаил Ульянов в беседе в австрийском министерстве иностранных дел отверг попытки обвинения в призывах к геноциду на Украине после своего поста в соцсети Twitter, сообщают «Известия».

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Дипломат побывал во внешнеполитическом ведомстве 21 августа. После этого он заявил, что опроверг «попытки переиначить мои слова как призыв к геноциду». Ульянов предложил своим собеседникам ознакомиться со своим Twitter-аккаунтом за последние несколько лет. Ульянов отметил, что там нельзя будет найти «ни одного негативного слова об украинской нации».

Как уточняет постпред, его заявления связаны исключительно с политикой украинских властей относительно «бесконечного накопления оружия и полному отказу от дипломатии». Дипломат считает, что данная политика приводит к затягиванию боевых действий и не демонстрирует наличие сострадания украинских властей к гражданам своей страны.

Ранее сообщалось, что Ульянова вызвали на беседу в МИД Австрии. Интерес вызвала публикация российского постоянного представителя в Twitter, где он написал No mercy to the Ukrainian population! («Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!»).