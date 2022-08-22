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27 минут назад

Путин: Россия будет проводить ту политику, которая отвечает ее интересам

Елена Прошина

РФ сохранит верность традиционным ценностям, сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение главы государства Владимира Путина по случаю Дня государственного флага России.

Путин: Россия будет проводить ту политику, которая отвечает ее интересам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, наша страна, как мощная и самостоятельная держава, будет проводить на мировой арене только ту политику, которая отвечает ее главным интересам, так как стремление жить по собственной воле, не допуская внешнего диктата — это часть генетического кода россиян.

Как отметил российский лидер, флаг страны, поднятый более трех веков назад на первом российском военном корабле, оставался символом РФ в непростые периоды ее истории – при Петре Великом на этапе становления Российской империи, на полях сражений Первой мировой войны и в трудное время перемен 90-х годов.

Президент добавил, что сегодня триколор — неотъемлемая часть российской государственности, символ единства россиян, его преданности Отечеству. По словам Путина, именно поэтому стремление жить по собственной воле и самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода российского народа.

Глава государства выразил уверенность, что флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений жителей страны и будет вдохновлять их на трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину".

Политика,Владимир Путин,
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