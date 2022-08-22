Лавров примет в Москве главу МВД Сербии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник проведет переговоры с главой МВД Сербии Александаром Вулиным, который посетит Москву с рабочим визитом. Как сообщили на Смоленской площади, стороны намерены обсудить вопросы российско-сербского сотрудничества, а также обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

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Встреча на таком высоком уровне пройдет впервые после того, как визит Лаврова 6-7 июня в Белград был сорван некоторыми европейскими государствами, закрывшими свое воздушное пространство для самолета российского министра. "Сербия гордится тем, что не является частью антироссийской истерии, а тем странам, которые присоединились к ней, будет за это стыдно", - сказал тогда Вулин, комментируя сложившуюся ситуацию.

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Россия и Сербия сразу же приступили к поиску других возможностей для организации переговоров, которые обещают охватывать весьма обширную и острую повестку. По словам посла РФ в Белграде Александра Боцан-Харченко, тема Косова при подготовке новых контактов стояла на первом месте. А в последние недели обстановка в регионе предельно накалилась, едва не скатившись к вооруженному конфликту. Министры уделят этому аспекту особое внимание наряду с украинским кризисом.

Время для поиска решения истекает

В конце прошлого месяца на севере Косова произошли стычки местных сербов с косовской полицией из-за того, что Приштина готовилась ввести запрет на сербские документы и автомобильные номера на территории непризнанной республики с 1 августа. Отмечалось, что таким образом она намеревалась закрепить власть над сербским анклавом. В ответ сербы вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали. Тогда взрыв насилия удалось предотвратить, поскольку косовское руководство под давлением Брюсселя и Вашингтона согласилось отложить свое решение до 1 сентября.

Вулин указывал, что Белград выиграл время, за которое стороны должны найти выход из опасного положения и избежать кровопролития. Однако пока поводов для оптимизма на этом направлении не наблюдается. 18 августа в Брюсселе при посредничестве Евросоюза состоялась встреча президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти. Переговоры, как это признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, не увенчались успехом.

Белград и Приштина договорились продолжать диалог, на который у них осталось, если верить заявлениям косовских властей, всего полторы недели. Сербский лидер ранее подчеркивал свое стремление добиваться компромисса, но предупреждал о неизбежности ответа, если сербы в Косове пострадают. В свою очередь Москва призвала Приштину и стоящих за ней США и ЕС прекратить безответственные провокации и обеспечить права сербского населения. Лаврову и Вулину в понедельник предстоит наметить пути для разрешения этой проблемы и подробно рассмотреть все возможные варианты дальнейшего развития событий в регионе.

Надежный друг

Еще одним первоочередным вопросом на повестке предстоящей встречи, скорее всего, станет ситуация вокруг Украины. Сербия в этой связи сталкивается с неослабевающим давлением Запада, который хочет заставить ее присоединиться к санкциям против России. Несмотря на это, руководство республики твердо отказывается участвовать в антироссийской кампании. Боцан-Харченко после недавнего разговора с президентом Сербии, в том числе и по украинскому конфликту, заявил, что позиция Вучича здесь не изменится.

В частности, сербский лидер указывал, что Белград не собирается отрекаться от дружбы с Москвой, даже находясь на пути в Евросоюз. "Мы будем сохранять свою политику [по вопросу введения санкций против России] столько, сколько сможем. А мое "сколько сможем" тверже, чем у всех других на политической сцене, чем клятвы на Библии, и на крови, и не знаю на чем там еще. Наша политика - быть на европейском пути, сохранять свои традиции и дружбу и быть самостоятельными и независимыми", - отметил Вучич.