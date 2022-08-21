Российский дипломат обвинил МИД Австрии в искажении смысла его слов об Украине

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, которого ранее вызвали в МИД Австрии из-за его высказывания в соцсетях по поводу Украины, обвинил австрийских дипломатов в искажении смысла его слов. На своей странице в Twitter он объяснил истинный смысл своего заявления «No mercy to the Ukrainian population!» («Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!»)