В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

В Госдуме заявили об отчетливом украинском следе в убийстве Дугиной

Lenta.ru

Депутат Государственной Думы от «Единой России» Олег Морозов в беседе с РИА Новости рассказал, что после заявления бывшего парламентария Госдумы Ильи Пономарева о том, что к убийству журналиста и общественного деятеля Дарьи Дугиной якобы причастны диверсанты из «Национальной республиканской армии», стал отчетливо виден украинский след.

В Госдуме заявили об отчетливом украинском следе в убийстве Дугиной
Фото: ReutersReuters

«Этот преступник морального права не имеет прикасаться к памяти Дарьи Дугиной. Теперь украинский запах от этого преступления стал еще отчетливее», — заявил он.

По словам Морозова, Пономарева мотивирует ненависть к своей стране.

«Пытается отвести "стрелки" от своих хозяев», — заключил политик.

Названы основные версии покушения на Дарью Дугину

Ранее были названы основные версии покушения на Дугину. Отмечается, что убийство могло быть совершено по мотивам общественной деятельности, не исключается причастность к подрыву ее авто украинских спецслужб. Также отрабатываются версии покушения, связанные с личными конфликтами погибшей и ее отца, философа, общественного деятеля Александра Дугина.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером в субботу, 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом.

Политика,Илья Пономарев,Александр Дугин,Олег Морозов,Единая Россия,Госдума,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители