Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова прокомментировала убийство российского политолога и журналиста Дарьи Дугиной.

По её словам, если версию об «украинском следе» в этом деле подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева, передаёт РИА Новости.

«Если подтвердится украинский след, – а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, – то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом», – подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ при этом отметила, что фактов, подтверждающих правомерность такого предположения, накопилось достаточно – от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях.