В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
30 минут назад

Министр обороны Шойгу: Россию практически невозможно изолировать

Газета.Ruиещё 1

На друзей России не повлияло мощнейшее давление со всех сторон, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА «Новости». По его словам, «изоляция» страны оказалась достаточно сложным делом.

Шойгу: Россию практически невозможно изолировать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Постоянные громогласные заявления об «изоляции России» — это и повод показать, что далеко не так. Этого вообще добиться достаточно сложно, а говоря о нашей стране, — практически невозможно. Потому что крупнейшая ядерная держава, самая крупная страна по площади и по территории. Страна с передовой наукой, с довольно хорошо развитой промышленностью, оборонно-промышленным комплексом», — отметил Шойгу.

Как указал глава Минобороны России, некоторые рассчитывали на то, что российская спецоперация на Украине скажется на количестве участников форума «Армия-2022», который прошел в середине августа, и повлияет на закупки оружия РФ со стороны международных партнеров.

«Друзья остались друзьями. На них не повлияло это мощнейшее давление со всех сторон», — заключил Шойгу.

Политика,Сергей Шойгу,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители