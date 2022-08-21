Шойгу: Россию практически невозможно изолировать

На друзей России не повлияло мощнейшее давление со всех сторон, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА «Новости». По его словам, «изоляция» страны оказалась достаточно сложным делом.
«Постоянные громогласные заявления об «изоляции России» — это и повод показать, что далеко не так. Этого вообще добиться достаточно сложно, а говоря о нашей стране, — практически невозможно. Потому что крупнейшая ядерная держава, самая крупная страна по площади и по территории. Страна с передовой наукой, с довольно хорошо развитой промышленностью, оборонно-промышленным комплексом», — отметил Шойгу.
Как указал глава Минобороны России, некоторые рассчитывали на то, что российская спецоперация на Украине скажется на количестве участников форума «Армия-2022», который прошел в середине августа, и повлияет на закупки оружия РФ со стороны международных партнеров.
«Друзья остались друзьями. На них не повлияло это мощнейшее давление со всех сторон», — заключил Шойгу.