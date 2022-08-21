Шойгу: Россию практически невозможно изолировать

«Постоянные громогласные заявления об «изоляции России» — это и повод показать, что далеко не так. Этого вообще добиться достаточно сложно, а говоря о нашей стране, — практически невозможно. Потому что крупнейшая ядерная держава, самая крупная страна по площади и по территории. Страна с передовой наукой, с довольно хорошо развитой промышленностью, оборонно-промышленным комплексом», — отметил Шойгу.