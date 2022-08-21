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31 минуту назад

В Совфеде назвали условие для снижения напряженности между Россией и НАТО

Елена Прошина

Отношения России и НАТО начнут улучшаться, если Североатлантический альянс перестанет игнорировать доводы Москвы по вопросам безопасности. Такое заявление сделал первый заместитель главы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Определено условие для снижения напряженности между РФ и НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что три МиГ-31 с ракетами «Кинжал» были переброшены в Калининградскую область для круглосуточного боевого дежурства в рамках стратегического сдерживания. Заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич негативно высказался по этому поводу и пригрозил ответом НАТО.

Джабаров прокомментировал это решение. Он заявил, что Россия готова обеспечить безопасность своей территории всеми возможными способами. Он также отметил, что отношения Североатлантического альянса и РФ пойдут на лад, если НАТО услышит доводы России по вопросам безопасности.

Сенатор добавил, что Москва всего лишь реагирует на действия НАТО. По его словам, Россия неоднократно предупреждала Североатлантический альянс не пересекать «красных линий», но все эти заявления остались проигнорированными.

Издание пишет, что ракета гиперзвукового комплекса «Кинжал» способна преодолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны и поражать цели на дальности до 2 тысяч километров.

Политика,Войцех Скуркевич,Владимир Джабаров,Минобороны России,НАТО,Совет Федерации,
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