Рябков предупредил НАТО о последствиях игнорирования «красных линий» РФ

По словам замглавы МИД РФ, курс Североатлантического альянса является рискованным и угрожает эскалацией вплоть до вооруженного столкновения. «Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших "красных линий" и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным», — объяснил он.