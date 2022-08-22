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1 час назад

Рябков предупредил НАТО о последствиях игнорирования «красных линий» России

Lenta.ruиещё 7

Политика НАТО может привести к столкновению ядерных держав, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, пишут «Известия».

Рябков предупредил НАТО о последствиях игнорирования «красных линий» РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам замглавы МИД РФ, курс Североатлантического альянса является рискованным и угрожает эскалацией вплоть до вооруженного столкновения. «Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших "красных линий" и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным», — объяснил он.

Рябков предупредил НАТО об опасности ядерной войны «с вытекающими тяжелейшими последствиями». «Это необходимо предотвратить», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первоисточником риторики вокруг возможности ядерной войны являются безответственные западные политики. По его словам, Россия вынуждена отвечать на подобные выпады.

Политика,Сергей Рябков,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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