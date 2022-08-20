Власти Крыма сообщили о срабатывании системы ПВО

«Крым. Оленевка. Два часа назад в окрестностях отработала система ПВО и украинские паблики начали писать, что туристы покидают полуостров и вбрасывать старое видео. Это же видео я снял в Оленевке на фестивале "Экстрим-Крым" две минуты назад», — написал политик.