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18 минут назад

Власти Крыма сообщили о срабатывании системы ПВО

Lenta.ru

В окрестностях Оленевки в Крыму сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Власти Крыма сообщили о срабатывании системы ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Крым. Оленевка. Два часа назад в окрестностях отработала система ПВО и украинские паблики начали писать, что туристы покидают полуостров и вбрасывать старое видео. Это же видео я снял в Оленевке на фестивале "Экстрим-Крым" две минуты назад», — написал политик.

На кадрах опубликованного Крючковым ролика видно множество людей, пришедших на фестиваль и стоящих около сцены.

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За последние несколько дней в Крыму неоднократно срабатывала система ПВО в различных местах. Так, накануне в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как ракета, предположительно, системы ПВО, направляется в воздух, после чего слышен характерный звук взлета снарядов.

Политика,Армия,Олег Крючков,
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