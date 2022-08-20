МИД Австрии вызвал постпреда РФ из-за высказываний об Украине

«Когда же в соцсетях начались инсинуации, я несколько раз подтвердил вышеизложенное. Однако украинская сторона преднамеренно исказила смысл моих слов, дала их более жесткий перевод — «никакой пощады украинскому населению» — и истолковала их как якобы призыв к геноциду украинского народа», — пояснил он журналистам.