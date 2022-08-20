МИД Австрии вызвал постпреда РФ из-за высказываний об Украине

МИД Австрии вызвал российского постпреда при международных организациях в Вене Михаила Ульянова после его высказываний об Украине, сообщает РИА «Новости».
Ранее Ульянов прокомментировал публикацию президента Украины Владимира Зеленского, где тот благодарил США за очередной пакет военной помощи.
«No mercy to the Ukrainian population!» («Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!» - перевод РИА «Новости»), — написал Ульянов в Twitter.
Позже постпред пояснил, что таким образом иллюстрировал отношение к жителям Украины киевских властей, а не свое собственное, и что это не был призыв к каким-либо беспощадным действиям.
«Когда же в соцсетях начались инсинуации, я несколько раз подтвердил вышеизложенное. Однако украинская сторона преднамеренно исказила смысл моих слов, дала их более жесткий перевод — «никакой пощады украинскому населению» — и истолковала их как якобы призыв к геноциду украинского народа», — пояснил он журналистам.
В Министерстве иностранных дел Австрии заявили, что возмущены «бесчеловечными высказываниями российского постоянного представителя».
«Мы за свободу слова. Но мы также вправе занять твердую позицию против таких подстрекательских заявлений. Поэтому постпред России Михаил Ульянов был вызван в МИД в воскресенье», — говорится в сообщении МИД Австрии в Twitter.