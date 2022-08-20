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36 минут назад

МИД Австрии вызвал постпреда РФ в Вене Ульянова после его высказываний по Украине

Газета.Ruиещё 3

МИД Австрии вызвал российского постпреда при международных организациях в Вене Михаила Ульянова после его высказываний об Украине, сообщает РИА «Новости».

МИД Австрии вызвал постпреда РФ из-за высказываний об Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Ульянов прокомментировал публикацию президента Украины Владимира Зеленского, где тот благодарил США за очередной пакет военной помощи.

«No mercy to the Ukrainian population!» («Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!» - перевод РИА «Новости»), — написал Ульянов в Twitter.

Позже постпред пояснил, что таким образом иллюстрировал отношение к жителям Украины киевских властей, а не свое собственное, и что это не был призыв к каким-либо беспощадным действиям.

«Когда же в соцсетях начались инсинуации, я несколько раз подтвердил вышеизложенное. Однако украинская сторона преднамеренно исказила смысл моих слов, дала их более жесткий перевод — «никакой пощады украинскому населению» — и истолковала их как якобы призыв к геноциду украинского народа», — пояснил он журналистам.

В Министерстве иностранных дел Австрии заявили, что возмущены «бесчеловечными высказываниями российского постоянного представителя».

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«Мы за свободу слова. Но мы также вправе занять твердую позицию против таких подстрекательских заявлений. Поэтому постпред России Михаил Ульянов был вызван в МИД в воскресенье», — говорится в сообщении МИД Австрии в Twitter.

Политика,В мире,Владимир Зеленский,Михаил Ульянов,МИД России,
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