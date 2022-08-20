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20 августа

В Госдуме предложили признать факт геноцида народов СССР

Lenta.ruиещё 1

Зампред по развитию гражданского общества комитета Госдумы Ольга Занко («Единая Россия») предложила на законодательном уровне признать факт геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны. Об этом она заявила в ходе выступления на I Международном антифашистском конгрессе, передает ТАСС.

В Госдуме предложили признать факт геноцида народов СССР
Фото: ТАССТАСС

«Впервые массовые убийства в деревне Жестяная Горка Новгородской области были признаны геноцидом два года назад. Такое решение вынес районный суд Новгородской области. Там в 1942 году погибло 2,6 тысячи человек», — подчеркнула Занко.

Кроме того, депутат сообщила, что с осени начнет работу над введением в правовое поле деятельности исторических реконструкторов. Создание такого законопроекта, по ее словам, поможет в историческом просвещении и формировании негативного отношения к нацизму, поскольку реконструкции собирают тысячи зрителей и рассказывают об истории в интересном формате.

21 июня сообщалось, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, предполагающий увеличение ежемесячных денежных выплат на 50 процентов. Изменения коснутся инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов, включая детей-инвалидов, лиц, пострадавших вследствие воздействия радиации.

Политика,Ольга Занко,Единая Россия,Госдума,
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