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56 минут назад

Guardian: власти Гибралтара хотят продать конфискованную яхту бизнесмена из РФ 23 августа

ТАССиещё 6

Власти Гибралтара продадут яхту Axioma на аукционе, предположительно, принадлежащую предпринимателю Дмитрию Пумпянскому. Как сообщила в субботу газета The Guardian, выручка от торгов, которые намечены на 23 августа, будет перечислена не на помощь беженцам Украины, как призывают Великобритания и несколько других стран, а банку JPMorgan США.

Конфискованную у российского олигарха яхту решили продать
Фото: Colinmthompson/Shutterstock/FOTODOMColinmthompson/Shutterstock/FOTODOM

Администрация порта Гибралтара в марте после введения санкций в отношении Пумпянского странами Запада арестовала судно длиной 72,5 м. По решению Верховного суда заморской территории Британии яхта стоимостью около £65 млн ($77 млн) была выставлена на торги.

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Как пишет газета, яхта была задержана по требованию JPMorgan, который, в свою очередь, утверждает, что принадлежащая российскому предпринимателю компания Pyrene Investments должна банку средства в размере $20 млн. Якобы банк не вправе принимать выплаты от лица, которое подпало под санкции, поэтому условия займа считаются нарушенными.

Банк и предприниматель не стали комментировать предстоящие торги.

Политика,В мире,Дмитрий Пумпянский,
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