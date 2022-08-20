В МИД России отреагировали на решение Румынии выслать дипломата

Власти Румынии объявили российского дипломата персоной нон грата под надуманными предлогами. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.
Комментируя происходящее, дипломат отметила, что в Румынии «продолжается наступление на российское дипломатическое присутствие в этой стране».
«На днях "persona non grata" объявлен еще один сотрудник нашего Посольства в Бухаресте – как обычно без оснований, под надуманными предлогами», — добавила Захарова.
Представитель ведомства указала, что в данном случае речь идет о новой провокации, реализованной по сценарию, который на протяжении последних месяцев был «неоднократно обкатан» в подавляющем большинстве стран-членов ЕС и НАТО.
Захарова акцентировала внимание на том, что действия румынских властей демонстрируют их «предельную лояльность западным корпоративным установкам». Она также заметила, что в жесте Бухареста не просматривается самостоятельной и нацильнально ориентированной линии.
Дипломат пообещала, что МИД РФ адекватно ответит на румынский демарш.
Ранее румынское правительство объявило, что высылает одного из работников посольства России в Бухаресте.