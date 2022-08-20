В связи с этим, считает Вассерман, будут созданы по меньшей мере два федеральных округа — Юго-Западный и Новороссийский. «Новороссийский пройдет примерно так: от Харькова через Донбасс, далее — по побережью Черного моря, и, совершенно точно, до Тирасполя, а может — и до Кишинева», — заключил он, подчеркнув, что жителям Молдавии «придется решать, с кем им больше по пути — с Румынией или с Россией».