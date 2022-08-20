Шойгу уличил Киев в попытке скрыть правду о преступлениях ВСУ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сделал ряд важных заявлений на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса (МАК). В частности, министр призвал к борьбе с проявлениями нацизма, назвал причины удара по СИЗО в Еленовке. Об этом пишет РИА «Новости».

Всемирная борьба с нацизмом

Шойгу подчеркнул, что «попытки реабилитации и распространения нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников нелегитимны и аморальны по своей природе». Поэтому следует без малейших компромиссов и всеми силами бороться с «любым проявлением нацизма».

Министр полагает, что МАК поможет объединить усилия государств с целью полного устранения этой идеологии.

Закон об ответственности за отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой войне

Шойгу напомнил об инициативах Минобороны. Он рассказал, что в 2022 году были обнародованы архивы ведомства по темам «Битва за Днепр», «Освобождение Мариуполя», «Преступления украинских националистов». В общей сложности за последние годы на официальном сайте размещены 17,5 млн листов документов.

Он пояснил, что публикациях архивных материалов осуществляется в целях противодействия фальсификации истории. В рамках этой борьбы был принят и соответствующий федеральный закон.

«Считаем своевременным принятие федерального закона, предусматривающего административную ответственность за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне», - уточнил глава ведомства.

Отношение к политике киевских властей на Украине

Глава Минобороны подчеркнул, что «многие [люди] на Украине не приняли политику», проводимую киевскими властями. Граждане страны, прежде всего, жители Донбасса, не поддержали нацистские устремления Киева, инициативы о запрещении русского языка и культуры, российских СМИ.

Забытые уроки истории

По мнению министра, западные страны «плохо усвоили уроки истории». Он подчеркнул, что за бомбардировками Югославии, Ирака, Ливии, Афганистана, Сирии стоят «конкретные инициаторы и исполнители».

По его мнению, ответственность за развязывание военных конфликтов «всецело лежит на руководстве Соединенных Штатов Америки и НАТО».

Решение о проведении специальной военной операции

Шойгу напомнил, что с 2014 по 2022 года «киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР». В результате ударов по населенным пунктам погибли тысячи невинных людей.

Кроме того, власти Украины взяли курс на вступление в Североатлантический альянс, началось освоение территории страны военнослужащими НАТО. Это «создало неприемлемые угрозы безопасности России», пояснил министр. На высшем уровне было принято решение о начале спецоперации.

Удар по изолятору с пленными в Еленовке

Сергей Шойгу заявил, что ракетный удар по бараку, в котором находились сдавшиеся в плен на металлургическом комбинате в Мариуполе пленные, были продиктован желанием украинского правительства скрыть свои преступления.

«Расправа над своими пленными продиктована страхом украинского руководства перед свидетельскими показаниями боевиков», - отметил министр.

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