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6 минут назад

Яровая начнет работу над законом о недопущении реабилитации нацизма

Майк Габриелян

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, что начнет работу над законом о недопущении реабилитации нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.

Яровая начнет работу над законом о недопущении реабилитации нацизма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В самое ближайшее время начну работу и предложу парламенту организовать разработку и принятие нашего, российского закона о недопущении, фактически сегодня уже, реабилитации нацизма», - сказала Яровая.

По ее словам, закон позволит на уровне национального законодательства «обеспечить доктрину непринятия нацизма».

Заявление Яровой прозвучало в субботу на заседании Международного антифашистского конгресса. Он впервые собрался в России.

Конгресс станет платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашистов. Еще одна задача - противодействие распространению нацистской идеологии.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу, также участвующий в конгрессе, заявил о необходимости тотальной борьбы с проявлениями нацизма.

Политика,Сергей Шойгу,Ирина Яровая,Госдума,
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