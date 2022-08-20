Яровая начнет работу над законом о недопущении реабилитации нацизма

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, что начнет работу над законом о недопущении реабилитации нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.

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«В самое ближайшее время начну работу и предложу парламенту организовать разработку и принятие нашего, российского закона о недопущении, фактически сегодня уже, реабилитации нацизма», - сказала Яровая.

По ее словам, закон позволит на уровне национального законодательства «обеспечить доктрину непринятия нацизма».

Заявление Яровой прозвучало в субботу на заседании Международного антифашистского конгресса. Он впервые собрался в России.

Конгресс станет платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашистов. Еще одна задача - противодействие распространению нацистской идеологии.