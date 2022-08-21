В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
48 минут назад

Россия отвергла наличие «платформы» для встречи Путина и Зеленского

Lenta.ruиещё 6

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отверг наличие «практической платформы» для проведения встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в свете ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

Россия отвергла наличие «платформы» для встречи Путина и Зеленского
Фото: ТАССТАСС

Он также отметил роль турецкого президента Тайипа Эрдогана, подчеркнув, что он делает все возможное для содействия диалогу. При этом постпред РФ отверг предположения о возможности встречи между Путиным и Зеленским.

По его словам, «нет никакой практической платформы для проведения этой встречи».

Ранее стало известно, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время визита на Украину предложит свою помощь в организации очных переговоров Путина и Зеленского. Отмечается, что Зеленский якобы уже четыре раза предлагал Путину провести двусторонний саммит.

Политика,Владимир Зеленский,Геннадий Гатилов,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ООН,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители