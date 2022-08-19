"Цели поражены": в Севастополе сработала система ПВО

"Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре - корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены", - написал Развожаев.