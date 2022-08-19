"Цели поражены": в Севастополе сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны вечером в пятницу, предположительно, сработала в небе над Севастополем, был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре - корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены", - написал Развожаев.
Он призвал горожан и гостей Севастополя сохранять спокойствие. "Военные делают свое дело отлично. Поддержим их", - добавил Развожаев.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков ранее сообщил, что система противовоздушной обороны, предположительно, сработала в небе над Евпаторией. Как рассказал ТАСС очевидец, были запущены минимум две ракеты.