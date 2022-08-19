Памфилова пришла на встречу к Путину с брошью в виде буквы Z

Несмотря на все нынешние вызовы, мы все-таки последовательно отстаиваем свой основной принцип — о том, что выборы должны проходить максимально открыто, прозрачно. Хочу честно сказать, что эта прозрачность и открытость на порядок выше, чем в тех недружественных странах, которые считают себя демократичными. Это правда, — сказала Памфилова.