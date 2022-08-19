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1 час назад

Памфилова пришла на встречу к Путину с брошью в виде буквы Z

News.ru

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу, посвященную подготовке к сентябрьским выборам, с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Отмечается, что чиновница пришла к главе государства с брошью в виде литеры Z.

Памфилова пришла на встречу к Путину с брошью в виде буквы Z
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несмотря на все нынешние вызовы, мы все-таки последовательно отстаиваем свой основной принцип — о том, что выборы должны проходить максимально открыто, прозрачно. Хочу честно сказать, что эта прозрачность и открытость на порядок выше, чем в тех недружественных странах, которые считают себя демократичными. Это правда, — сказала Памфилова.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что России нужен «крепкий тыл» в виде «надежной, демократической, развивающейся политической системы».

И выборы, надеюсь, будут этому способствовать, даже не сомневаюсь, — резюмировал президент.

Политика,Элла Памфилова,Владимир Путин,ЦИК России,
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