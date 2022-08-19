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11 минут назад

Путин заявил о необходимости развивающейся политической системы

Lenta.ru

России необходим крепкий тыл, который будет представлен в виде надежной и развивающейся политической системы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Путин заявил о необходимости развивающейся политической системы
Фото: ТАССТАСС

«Для того, чтобы чувствовать себя уверенно, прежде всего, нужно иметь крепкий тыл, а это значит, надежную, развивающуюся, демократическую политическую систему», — сказал президент во время встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

В России 11 сентября пройдет Единый день голосования, во время которого в стране будут проводиться избирательные компании различных уровней.

Ранее на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами, которое состоялось в Московском парламентском центре на Страстном бульваре, рассказали о нововведениях в процедурах электронного и традиционного голосования.

Политика,Элла Памфилова,Владимир Путин,ЦИК России,
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