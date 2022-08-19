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20 минут назад

Макрон захотел еще раз созвониться с Путиным

Lenta.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон захотел еще раз позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину в ближайшие дни. Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает РИА Новости.

Макрон захотел еще раз созвониться с Путиным
Фото: Christophe Ena / APChristophe Ena / AP

В коммюнике сказано, что в ходе беседы с Путиным Макрон высказался за отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

«Президент Республики еще раз подчеркнул свою озабоченность в связи с рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности», — сообщили в Париже.

Отмечается, что Путин заявил французскому коллеге о своем согласии на развертывание миссии на станции. Главы государств договорились продолжить контакты.

Политика,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,МАГАТЭ,
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