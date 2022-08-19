Bloomberg: Трасс хочет "вызвать на разговор" Путина на саммите G20

Глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс подтвердила намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что Трасс заявила об этом после сообщения индонезийского лидера Джоко Видодо о том, что Путин намеревается посетить саммит «Большой двадцатки» на Бали.

По информации Bloomberg, министр обороны Великобритании подчеркнула, что она не отказывается от своего обещания «вызвать на разговор» российского лидера.

Ранее Трасс сделала неловкую оговорку о президенте России во время своего выступления в Эксетере. Она сказала, что продолжит «бороться за Владимира Путина», но потом поправилась и сказала о намерении бороться с Путиным.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.