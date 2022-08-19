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37 минут назад

Bloomberg: Трасс хочет "вызвать на разговор" Путина на саммите G20

Газета.Ru

Глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс подтвердила намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что Трасс заявила об этом после сообщения индонезийского лидера Джоко Видодо о том, что Путин намеревается посетить саммит «Большой двадцатки» на Бали.

Путин посетит саммит G20 на Бали

По информации Bloomberg, министр обороны Великобритании подчеркнула, что она не отказывается от своего обещания «вызвать на разговор» российского лидера.

Ранее Трасс сделала неловкую оговорку о президенте России во время своего выступления в Эксетере. Она сказала, что продолжит «бороться за Владимира Путина», но потом поправилась и сказала о намерении бороться с Путиным.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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