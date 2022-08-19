ВЦИОМ: россияне рассказали о доверии Путину

Большинство россиян (80 процентов), принявших участие в опросе ВЦИОМ, заявили, что доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.
Еще 77,8 процента опрошенных заявили, что одобряют деятельность Путина.
Кроме того, 63,4 процента респондентов рассказали, что доверяют премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Его работу положительно оценили 52,2 процента респондентов, а в целом работой правительства довольны 52,1 процента опрошенных.
Также 40 процентов респондентов заявили, что поддерживают «Единую Россию», о поддержке КПРФ рассказали 11,3 процента участников опроса, за ЛДПР отдали голоса 7,8 процента.
Опрос проводился с 8 по 14 августа среди россиян от 18 лет методом телефонных интервью.
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров ранее заявил, что одобрение деятельности Путина россиянами выросло на четверть после начала спецоперации. Федоров назвал это «донбасским консенсусом» жителей страны.