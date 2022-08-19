ВЦИОМ: россияне рассказали о доверии Путину

Большинство россиян (80 процентов), принявших участие в опросе ВЦИОМ, заявили, что доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.

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Еще 77,8 процента опрошенных заявили, что одобряют деятельность Путина.

Кроме того, 63,4 процента респондентов рассказали, что доверяют премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Его работу положительно оценили 52,2 процента респондентов, а в целом работой правительства довольны 52,1 процента опрошенных.

Также 40 процентов респондентов заявили, что поддерживают «Единую Россию», о поддержке КПРФ рассказали 11,3 процента участников опроса, за ЛДПР отдали голоса 7,8 процента.

Опрос проводился с 8 по 14 августа среди россиян от 18 лет методом телефонных интервью.