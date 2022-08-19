Президент Казахстана прибыл в Сочи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал с рабочим визитом в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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Отмечается, что в Сочи запланировано проведение переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Пресс-служба Кремля, анонсируя встречу, сообщила, что главы России и Казахстана планируют обсудить вопросы двухсторонних отношений, стратегическое партнерство и сотрудничество, а также взаимодействие стран «в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в текущем году».