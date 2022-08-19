Президент Казахстана прибыл в Сочи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал с рабочим визитом в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Отмечается, что в Сочи запланировано проведение переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Пресс-служба Кремля, анонсируя встречу, сообщила, что главы России и Казахстана планируют обсудить вопросы двухсторонних отношений, стратегическое партнерство и сотрудничество, а также взаимодействие стран «в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в текущем году».
Ранее заместители министров обороны РФ и Казахстана Александр Фомин и Султан Камалетдинов обсудили двустороннее взаимодействие в военной сфере, а также вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе.