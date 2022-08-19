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1 час назад

ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину составляет 80%

Газета.Ruиещё 3

Президенту России Владимиру Путину, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), доверяют 80% россиян, свое недоверие к президенту высказали 16% опрошенных.

ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину составляет 80%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Деятельность российского лидера одобряют 77,8% жителей страны, еще 13,5% респондентов c большинством не согласились.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80% респондентов (-1,3 п.п. за неделю). Показатель одобрения деятельности Президента с 8 по 14 августа 2022 года составил 77,8% (-0,5 п.п. за неделю)», — отмечается в сообщении.

Работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина одобряют 52,2% (+0,0 п.п. за неделю) респондентов, деятельность правительства — 52,1% (-0,5 п.п. за неделю). О доверии к Мишустину высказались 63,4% (+0,3 п.п. за неделю) опрошенных.

Сообщается, что опрос проводился с 8 по 14 августа среди россиян в возрасте от 18 лет. В нем приняли участие 11,2 тысяч человек.

5 августа ВЦИОМ сообщал, что уровень доверия россиян к президенту России составлял 80,8%. Уровень одобрения деятельности главы российского государства составлял 78,1%.

Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,ВЦИОМ,
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