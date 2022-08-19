ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину составляет 80%

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80% респондентов (-1,3 п.п. за неделю). Показатель одобрения деятельности Президента с 8 по 14 августа 2022 года составил 77,8% (-0,5 п.п. за неделю)», — отмечается в сообщении.

Работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина одобряют 52,2% (+0,0 п.п. за неделю) респондентов, деятельность правительства — 52,1% (-0,5 п.п. за неделю). О доверии к Мишустину высказались 63,4% (+0,3 п.п. за неделю) опрошенных.

Сообщается, что опрос проводился с 8 по 14 августа среди россиян в возрасте от 18 лет. В нем приняли участие 11,2 тысяч человек.