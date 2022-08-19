Патрушев: страны Запада готовятся к вооруженному конфликту с РФ

Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что страны Запада не прекращают готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал на встрече секретарей Совбезов стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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Патрушев подчеркнул, что Запад развязал против России гибридную войну, а спецоперация РФ на Украине используется лишь как предлог для антироссийской компании. Секретарь Совбеза напомнил, что ранее предложения РФ по гарантиям безопасности были отвергнуты и вместо поиска путей диалога США и их союзники пытаются изолировать Россию.

По мнению Патрушева, сейчас Запад «балансирует на грани» между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом.