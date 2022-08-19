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3 минуты назад

Патрушев: страны Запада готовятся к вооруженному конфликту с РФ

Никита Бородкин

Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что страны Запада не прекращают готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал на встрече секретарей Совбезов стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Патрушев: страны Запада готовятся к вооруженному конфликту с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Патрушев подчеркнул, что Запад развязал против России гибридную войну, а спецоперация РФ на Украине используется лишь как предлог для антироссийской компании. Секретарь Совбеза напомнил, что ранее предложения РФ по гарантиям безопасности были отвергнуты и вместо поиска путей диалога США и их союзники пытаются изолировать Россию.

По мнению Патрушева, сейчас Запад «балансирует на грани» между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. После этого страны Запада начали усиливать санкционное давление и вводить новые ограничения против РФ.

Политика,Николай Патрушев,Владимир Путин,ШОС,Совет безопасности РФ,
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