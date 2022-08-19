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16 минут назад

В Крыму пригрозили бумерангом в случае ударов по полуострову

Мария Иванова

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что Украина столкнется с эффектом бумеранга, но с «более сильной отдачей» в случае ударов по полуострову. Об этом сообщает РИА Новости.

Ударит бумерангом: Крым ответил на угрозы из Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее газета Politico сообщила, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по Крыму.

Неназванный высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что в Вашингтоне поддерживают удары по Крыму, если Киев считает их необходимыми.

«Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили, предназначено для целей самообороны <…> на суверенной украинской земле», - подчеркнул он, напомнив, что США считают Крым украинским.

Politico подчеркнула, что при этом в Вашингтоне «предельно ясно заявили», что Украина не должна использовать оружие американского производства для нападения на территорию России.

Крючков призвал «не делать поспешных выводов» из новостей об одобренных США ударах по Крыму.

«Цыплят по осени считают. Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий», - заявил он.

Крючков добавил, что агрессивные планы ударят по Киеву бумерангом, «только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями».

Политика,Олег Крючков,Администрация США,
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