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52 минуты назад

Кадыров дал совет Зеленскому

Алиса Селезнёва

Президенту Украины Владимиру Зеленскому можно было бы объявить «кровную месть», но в настоящее время он лишь выполняет приказы Запада. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров дал совет Зеленскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руководитель региона заметил, что традиция «кровной мести» в Чечне направлена на «сдерживание агрессии и безрассудства» и сводила на нет «даже теоретическую возможность умышленного убийства».

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«"Кровную месть" можно было бы объявить и Зеленскому. Но, анализируя его действия и заявления, можно сказать только то, что он сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы», - заметил Рамзан Кадыров.

При этом он подчеркнул, что ни в коем случае не оправдывает действия украинского лидера, так как тот добровольно стал «клеточным кроликом» и сейчас играет «лучшую роль за всю свою актерскую практику».

Ранее глава Чечни призвал «киевскую верхушку» приготовиться к наказанию за то, что власти Украины творили последние восемь лет. Рамзан Кадыров заявил, что им стоит ожидать «стука в дверь» своих кабинетов от российских солдат.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Политика,Владимир Зеленский,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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